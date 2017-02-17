Göçmenler Trump'a karşı ayaklandı!
Seçim sürecinde Müslümanlar hakkında kullandığı sert dil ve başka seçilmesi sonrası getirdiği vize kısıtlaması ile dünyada çok konuşulan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikasları protesto edildi. Trump ise göçmenlerin ülkeye girişini yasaklayacak yeni kararnameyi haftaya açıklayacak.
ABD'de Trump'ın göçmen karşıtı söylem ve politikalarına tepkiler artarak sürüyor.
Ülke genelinde planlanan "Göçmensiz 1 Gün" boykotu öncesi Chicago'da geniş çaplı bir gösteri yapıldı.
Çoğunluğunu Meksikalı göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi, iş yerlerine gitmeyerek Union Park'ta başlayan gösteriye katıldı.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride Trump karşıtı sloganlar atıldı.
"Nefrete karşı direniş", "Geri dönmek istemiyoruz", "Aileleri parçalamaktan vazgeçin", "Duvara ve giriş yasağına hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, trafiğe kapatılan Chicago caddelerinde 5 kilometreden fazla yürüdü.
ABD Başkan Donald Trump ise, ABD'ye bazı ülkelerden gelecek göçmenlerin girişini engellemek için yeni bir başkanlık kararnamesi sunacağını belirtti.
Trump, 7 Müslüman ülkeden gelen göçmenleri engelleyen kararnamesinin Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart tarafından durdurulmasının ardından yeni bir kararname sunacağını açıkladı.
Trump, "Yeni kararname, benim ‘çok kötü bir karar’ olarak tanımladığım karar üzerine şekillenecek" dedi.
Yargıç Robart’ın kararına tepki gösteren Trump, "Bu karara ilişkin bizim tek sorunumuz, bu kötü mahkeme, kötü bir karar vermiş olmasıdır" ifadesini kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı da Trump’ın sözleri üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Bu şekilde, başkan daha fazla zaman kaybetmeden ülkemizi korumak için engelleri kaldıracak” görüşüne yer verildi.
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