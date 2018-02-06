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Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şaşırttı

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şaşırttı.17696
  • Giriş : 06.02.2018 / 10:15:00

Güzel dizi oyuncusu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şaşırttı.

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Star TV ekranlarından yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisi ile yeniden seyirci karşısına geçen Gökçe Bahadır, bir AVM'de görüntülendi Ünlü oyuncunun makyaj yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Gökçe Bahadır önce görüntü vermek istemedi. Sonra "Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük" dedi.

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