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Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

Gökçeada açıklarında korkutan deprem!.18079
  • Giriş : 17.09.2017 / 19:05:00

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, saat 17.29'da merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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