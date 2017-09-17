Gökçeada açıklarında korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, saat 17.29'da merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
DİĞER HABERLER
Mardin'de askeri üs bölgesine alçak saldırı!
Mardin Dargeçit'te PKK'lı teröristler üs bölgesine saldırı düzenledi.
Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
2017-2018 yılı Eğitim-Öğretim Yılı'nı başlatacak ders zili öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj ya
Bugün nişanı olan üniversiteli gençten acı haber
Nişanına hazırlanan Tolga Sarıkafa, iddiaya göre dün gece arkadaşları ile birlikte alkol ve uyuşturu
Yurt dışına kaçırılan eserler geri getiriliyor
Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen 4 bin 311 eser, gerekli takip ve çalışmalarla Türkiye'ye getir
Kanal Edirne'de sona yaklaşıldı!
2015 yılının Kasım ayında 46 milyon TL bütçeyle yapımına başlanan Kanal Edirne'nin yüzde 90’ının tam
Denizli'de ortalık karıştı: Bir kişi bıçaklandı
Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde, iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.