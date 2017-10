Gökçek açıkladı! 200 bin TL verilecek!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vodafone Park'ta 41 bin seyirci önünde çıktığı final maçında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın her futbolcusuna 200'er bin TL prim verileceğini söyledi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Futbol Milli Takımı'na vereceği primin Ampute Milli Takımı'na verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gökçek, “Millet olarak beklentimiz bu” dedi.Canlı yayına da bağlanan Gökçek, "Bizim, belediyeler olarak, özellikle böyle başarı gösteren millilere her türlü imkanı verme hakkımız var. Belediye Meclisi 5 gün sürüyor. Allah nasip ederse 18 gencimizin 18’ine de tabii hocasını da buna dahil etmek lazım, bu kararı çıkaracağız ve oyuncularımızın her birine 200 bin TL ödül vereceğiz" dedi.HÜRRİYET