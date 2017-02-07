Gökçek'in deprem iddiasına cevap geldi
2 gündür Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde art arda meydana gelen depremlerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sismik araştırma gemisinin gezdiğini iddia etmişti. Bu açıklama üzerine Jeoloji Mühendisi Prof. Üşümezsoy konuya ilişkin bilgi verdi.
Ege Bölgesi’nde Çanakkale merkezli meydana gelen depremler ile ilgili sosyal medya hesabından "Civarda sismik araştırmalar yapan bir geminin olduğunu bu gemi varmış. Bu geminin ne araştırdığı ve hangi ülkeye ait olduğu acilen çözülmeli. Ben kim ne derse desin olası bir depremin suni olarak yapılacağından endişe taşıyorum. Mutlaka araştırılmalı ve kamuoyuna açıklanmalı" iddiasını Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yorumladı.
'BEKLENEN BİR DEPREMDİ'
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy meydana gelen depremi bölgedeki fay hatlarıyla anlatarak; "Çanakkale depremi sürpriz olmadığını değil. 1952’de Yenice Gönen'den gelip Kazdağı'nı kuzeyinden Evciler’e doğru gelen fay hattının hemen Ayvacık’ın batısından denize doğru uzanan bir hat söz konusu. Bu hattın hemen devamında ise Bozcaada’nın güneyine gelen Skiros’a uzanan diğer bir fay hattı var. Bu iki büyük fayın kırılmayan uçlarında bir stres birikimine işaret ettiği gibi depremsellik yaratabilir. Bu beklenen bir depremdi. Hatta bunun üzerine 2014’teki depremin üzerine Güney Marmara ve Midili’deki deprem riski nedir? diye yazdığım yazıda bunun aklını defalarca çizmiştim" dedi.
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