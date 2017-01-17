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Gökçek: Parsel parsel satmadım

Gökçek: Parsel parsel satmadım.17889
  • Giriş : 17.01.2017 / 08:45:00

Bülent Arınç'ın ilgili iddiası hakkında Melih Gökçek bilgi verdi.

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15 Temmuz sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Darbe Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın 'Ankara'yı parsel parsel sattı' iddiası hakkında öteki cemaatlere ve vakıflara ne işlem yapılmışsa FETÖ'cülere de cemaat olarak anılırken aynı işlemin yapıldığını belirtti.

Gökçek, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, “parsel parsel satma” iddiasını ise reddetti. Gökçek “İmarla ilgili kimin talebi olursa, yasalara uyup uymadığına bakmaksızın belediye meclisine göndermek zorundayım. Gelen teklifleri belediye meclisine havale etmezsem, yasalara göre suç işlemiş olurum. Arınç’ın söylediği gibi, ‘parsel parsel’ bir satış söz konusu değildir.”

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