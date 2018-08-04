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Gökçek'ten bomba CHP iddiası!

Gökçek'ten bomba CHP iddiası!.17348
  • Giriş : 04.08.2018 / 17:22:00

Melih Gökçek, CHP ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, CHP ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya attı.

Gökçek'e göre Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanılğını bırakmasını isteyen partililer Mart ayındaki yerel seçimlerde sandığı boykot edecek.

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay krizi büyüyerek devam ediyor. Muharrem İnce7nin genel başkan olmasını isteyen muhalifler yeterli imzayı Genel Merkez'e sunduklarını iddia ederken parti yönetimi bu iddiaların asılsız olduğunu ve yeterli imzanın kendilerine ulaşmadığını belirtiyor.

Parti içinde bu tartışmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından ilginç bir iddia paylaştı. Gökçek'e göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitmesini isteyen CHP'li seçmen Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde sandığa gitmeyecek ve CHP'nin az oy almasına neden olacak.

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