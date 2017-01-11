Gökçek'ten 'Güle güle Cumhuriyet' açıklaması!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım konusunda açıklık getirdi.
'Yeni Anayasa ezici çoğunlukla kabul ediliyor, başkanlık geliyor güle güle Cumhuriyet, güle güle CeHaPe' mesajının montaj olduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Melih Gökçek'in sözlerine yer verildi. buna göre Gökçek, "Twitter’da bu mesajı bazı şerefsizler dolaştırmaya başlamış. Ben böyle bir tweet atmadım. Montaj bir tweet. Alçaklık para ile değil’ dedi.
Gökçek, mesajı ilk yayınlayan kişiyi kendisinin de araştırdığını, ancak konuya ilişkin bilgisi olanların da mutlaka bildirmesini istediğini kaydederek, “Bizim Cumhuriyet’le sorunumuz olmaz. CHP'yi sevmem ama yok olmasını istemem. Ama ıslah olmasını isterim. Bu tip provokasyonlara karnımız tok. Yapan ve bu ikaza rağmen yayanlar şerefsizdir” açıklamasını yaptı. Gökçek, “Ayrıca bu tweet'i bilerek yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve tazminat davası açacağımı ihtaren bildiririm” sözleriyle mesajını tamamladı.
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