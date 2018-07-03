Gökçek'ten idam anketi!
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, 8 yaşındaki Eylül ve 3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümleri ile ilgili yaptığı açıklamasında vatandaşlara 'idam ister misiniz?' diye sordu.
Gökçek, "Leyla Aydemir'in amcası çocuk katillerine idam istiyor... Ben de istiyorum... Ya siz?" diye sordu.
Melih Gökçek, çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasının ardından 'Ben de idam istiyorum' dedi.
İdamla ilgili bir de anket yapan Gökçek "Leyla Aydemir'in amcası çocuk katillerine idam istiyor… Ben de istiyorum… Ya siz?" ifadelerini kullandı.
Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de bir paylaşım yaparak, "Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmeli" demişti.
SPUTNİK
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