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Gökçek'ten ilginç CHP anketi

Gökçek'ten ilginç CHP anketi.17348
  • Giriş : 04.05.2017 / 11:50:00

CHP'de yaşanan karışıklık üzerine Melih Gökçek bir anket hazırladı.

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16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumu sonrası karışan CHP için ilginç bir anket yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ilgi gördü.

Sosyal medyayı çok etkin kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son anketinde Cumhuriyet Halk Partii ile ilgili bir soru sordu. Son günlerde CHP’de yaşanan gelişmeler ile iligli olarak paylaşımlar yapan Gökçek, “CHP’nin bölündüğüne dair medyada birçok yazı ve yorum çıkıyor. CHP sizce kaç para? diye sordu.
      
Melih Gökçek’in anketindeki şıklar ise dikkat çekti. Gökçek takipçilerine sorduğu soru için iki parça, üç parça, beş parça, paramparça seçeneklerini sordu. Ankete an itibariyle 7.315 kişi katıldı.

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