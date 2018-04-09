Gökçek'ten 'La Casa De Papel' yorumu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dünyayı kasıp kavuran İspanyol dizisi La Casa De Papel ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu söyledi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ömer Turan isimli kullanıcının La Casa De Papel dizisinin fragmanı hakkındaki iddialarının ardından benzer açıklamalar Gökçek'ten de geldi.
Fragmanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini iddia eden Gökçek, "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı.
Gökçek, Twitter'dan paylaştığı mesajında Netflix'in yetkililer tarafından sorgulanması gerektiğini de savundu.
SPUTNİK
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