Gökçek'ten Muharrem İnce mesajı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile istifa eden Melih Gökçek, Muharrem İnce ile ilgili mesaj paylaştı.
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından "Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" yazarak, Muharrem İnce'nin kurultay için gereken imzayı topladığını söyledi.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurdu. Gökçek, "Alper Taşdelen bile imza attı, Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" dedi.
Melih Gökçek, "Sevgili CHP'liler, biliyorsunuz CHP'de önemli haberler ilk benden duyulur. Muharrem İnce imzaları tamamladı. Alper Taşdelen bile imza attı. Hadi sana güle güle Kılıçdaroğlu" paylaşımı yaptı.
"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan İnce'ye yakın parti içi muhalefetin 19 Haziran'da noter tasdikli imzalar ile kamera karşısına geçeceği iddiası gündemde.
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