Facebook Twitter Rss

Gökçek'ten Muharrem İnce mesajı

Gökçek'ten Muharrem İnce mesajı.13337
  • Giriş : 19.07.2018 / 10:51:00

Melih Gökçek, Muharrem İnce ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile istifa eden Melih Gökçek, Muharrem İnce ile ilgili mesaj paylaştı.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından "Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" yazarak, Muharrem İnce'nin kurultay için gereken imzayı topladığını söyledi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurdu. Gökçek, "Alper Taşdelen bile imza attı, Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" dedi.

Melih Gökçek, "Sevgili CHP'liler, biliyorsunuz CHP'de önemli haberler ilk benden duyulur. Muharrem İnce imzaları tamamladı. Alper Taşdelen bile imza attı. Hadi sana güle güle Kılıçdaroğlu" paylaşımı yaptı.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan İnce'ye yakın parti içi muhalefetin 19 Haziran'da noter tasdikli imzalar ile kamera karşısına geçeceği iddiası gündemde.

HABERLER

Orman: Teklifler var ama şu an idmanda

Elon Musk, Taylandlı dalgıçtan özür diledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'de imza sayısı belli oldu

CHP'de imza sayısı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için imzalar toplanmaya başlandı.

Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor.

 

Kılıçdaroğlu'ndan tren kazası için açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan tren kazası için açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tren kazası ile ilgili açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek.

 

CHP ve MHP'den bedelli açıklaması

CHP ve MHP'den bedelli açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'den bedelli askerlikle ilgili açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu skandal pankartı savundu

Kılıçdaroğlu skandal pankartı savundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, skandal pankartı savundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya