Gökçek'ten Muharrem İnce'ye sert gönderme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi.
Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından Twitter'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi sert ifadelerle eleştirdi.
İnce ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştiren Gökçek'in tweet'leri sosyal medyaya damgasını vurdu.
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