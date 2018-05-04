Facebook Twitter Rss

Gökçek'ten Muharrem İnce'ye sert gönderme

Gökçek'ten Muharrem İnce'ye sert gönderme.17348
  • Giriş : 04.05.2018 / 16:05:00

Melih Gökçek, Muharrem İnce'ye sert göndermede bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi.

Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından Twitter'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi sert ifadelerle eleştirdi.

İnce ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştiren Gökçek'in tweet'leri sosyal medyaya damgasını vurdu.

HABER3

Ali Koç adaylıktan çekildi mi? Açıklandı!

Cumhur İttifakı protokolü YSK'da

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gül'den açıklama: Tehdit yok

Gül'den açıklama: Tehdit yok

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kritik ziyaret hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan: CHP zihniyeti kirliliktir

Erdoğan: CHP zihniyeti kirliliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Çarşısı açılışında konuşuyor.

 

Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ilk yorum

Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ilk yorum

Cumhur İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk yorum geldi.

Kılıçdaroğlu: Sıfır baraj ittifakı istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Sıfır baraj ittifakı istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sistemi ile ilgili konuştu.

 

CHP'nin adayının afişleri ortaya çıktı

CHP'nin adayının afişleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adayı belli oldu.

İşte AK Parti'den aday olmayan vekiller

İşte AK Parti'den aday olmayan vekiller

AK Parti'de vekillik için başvuru yapmayan milletvekilleri belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya