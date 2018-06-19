Gökçek'ten tepki çeken seçim anketi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması tepki çekti. Gökçek ise anketi tuzak olarak, bir şeyi ispat etmek için yaptığını söyledi.
24 Haziran seçimlerine az bir süre kala, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, "Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETÖ/Batı destekli teröristler mi kazanır? Anket sonunda yorumumu bekleyin. Not: Süre 4 saat…" ifadelerini kullandı.
SPUTNİK
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