Gökhan Gönül: Onlara bir çift lafım olacak
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, derbide üzerine para atan Fenerbahçeliler hakkında ilk kez konuştu.
Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül, "Herkes Beşiktaş’ta daha az maaşa oynadığımı biliyor. Futbol hayatım boyunca kimseye en küçük saygısızlık yapmadım, yapmam. Ama bazı kesimlerin yaptığı algı sebebiyle üzerime geliniyor. Kadıköy’de üzerime para atmalar falan... Hepsi bu çevrelerin yüzünden oldu. Futbolu bırakınca onlara bir çift lafım olacak” diye konuştu.
Gökhan Gönül, Fenerbahçe kariyerini sonlandırıp Beşiktaş’a transfer olmasının ardından kendisinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.
32 yaşındaki futbolcu, “Herkes Beşiktaş’ta daha az maaşa oynadığımı biliyor. Futbol hayatım boyunca kimseye en küçük saygısızlık yapmadım, yapmam. Ama bazı kesimlerin yaptığı algı sebebiyle üzerime geliniyor. Kadıköy’de üzerime para atmalar falan... Hepsi bu çevrelerin yüzünden oldu. Futbolu bırakınca onlara bir çift lafım olacak” diye konuştu.
"FEDA DEDİ, MAÇA ÇIKTI"
Andreas Beck’in kart cezalısı olması sebebiyle Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında formayı devralan Gökhan Gönül, maç öncesinde hastalığı sebebiyle halsiz olmasına rağmen sahaya çıktığını söyledi. Başarılı futbolcu, “Beck’in cezalı olması sebebiyle bana düşen görevi geri çeviremezdim. Bundan dolayı Hapoel karşısında sahaya çıkıp elimden geleni yaptım. 90 dakika boyunca yüksek ateşle sahada kaldım. Ama bu fedarkarlığım karşılıksız kalmadı. Sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardık. İstanbul’da oynayacağımız rövanş maçında üst tura çıkacağımıza inanıyorum” yorumunu yaptı.
FANATİK
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