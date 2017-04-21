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Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi

Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi.15502
  • Giriş : 21.04.2017 / 09:42:00

Gökhan Gönül, maçın son evresinde penaltı kullanmak istemedi.

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Oynanan mücadele ile Futbol şöleni yaşatan Beşiktaş'ta penaltılara çıkmayan Gökhan Gönül'ün bunu kendisinin istemediği ortaya çıktı.   

Beşikaş’ta; penaltı atacak olan futbolcuların belirleneceği esnada teknik direktör Şenol Güneş, sakatların çokluğu nedeniyle listeyi hazırlamakta oldukça zorlandı.

Adriano ve Quaresma’nın sakatlanıp çıkmasının ardından Gökhan Gönül’ün de maçın tamamında oynamasına karşın adalesinde zorlanma yaşadığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun “Penaltı atar mısın?” şeklindeki soruyu adalesinde yaşadığı problem nedeniyle “Hayır” diye cevapladığı kaydedildi.

HABERTURK

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