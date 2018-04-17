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Gökhan Gönül'ün aklı F.Bahçe'de kaldı

Gökhan Gönül'ün aklı F.Bahçe'de kaldı.19775
  • Giriş : 17.04.2018 / 17:55:00

Tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'ün aklı Fenerbahçe'de kaldı.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, derbide kendisini kanıtlama peşinde. Gönül'ün son dönem Fenerbahçe'ye gitmek istediği iddia edilmişti.

Son iki mücadelede oynayamayan 33 yaşındaki sağ bek, perşembe günü Kadıköy’de görev yapabilmek adına hocasıyla görüştü, hazır olduğunu ifade etti ve sahada olmak istediğini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar dün akşam yapılan idmanla başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Vodafone Park’ta 2-2 biten ilk maçın rövanşına büyük önem veriyor. Oyuncularına bu zorlu maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı sahaya da as kadrosunu sürmeyi düşünüyor.

Şampiy10'dan Erdal Cömert'in haberine göre; son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve yerini şu an için Adriano’ya kaptırmış görünen Gökhan Gönül’ün hocasıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hazır durumda olduğunu anlatan milli futbolcunun, Şenol Güneş’e eski takımı F.Bahçe karşısında oynamak istediğini söylediği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının da hem 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden yararlanmak hem de Adriano’yu dinlendirmek amacıyla Gökhan Gönül’e formayı vermeye sıcak baktığı belirtildi.

Gökhan, 1-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası dizindeki ağrılar nedeniyle Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisar maçlarında forma giyememişti. Onun yokluğunda Caner sol bekte, Adriano da sağ bekte çok iyi performanslar sergiledi. Ancak deneyimli oyuncunun şimdi yeniden kendisini kanıtlamak niyetinde olduğu ve F.Bahçe derbisini de fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

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