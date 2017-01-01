Gökhan Saral, Ersun Yanal'ın üzerini sildi
Trabzonspor'da fırtınalar kopuyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Ersun Yanal'ın takımdan gitmesini, kendisi gitmezse gönderilmesini istiyor.
Karadeniz Gazetesi'nde yayınlanan habere göre Trabzonspor’un, tarihinin en kötü dönemini geçirmesi bütün taraftarları büyük üzüntüye sevk ederken Teknik Patron Ersun Yanal artık yönetimin de hedefi haline geldi. İşte yönetimin sert açıklamalar yapan isimlerinden Gökhan Saral’ın çok ama çok tartışılacak açıklamaları...
MUM GİBİ ERİMESİNİ SEYREDEMEM
“Ersun Yanal’a bir gram güvenim kalmadı. Çünkü bütün enerjisini kaybetmiş durumda. Yanal eğer kendini ve prestijini biraz düşünüyorsa, bu camia ile barışık kalarak bırakıp gitmeli. Trabzonspor kendi göbeğini kendi kesmeli diye düşünüyorum. Kaybedecek ne vaktimiz ne puanımız ne de takadımız var. Trabzonspor’un mum gibi erimesine seyirci kalamam.”
BENİM DE KİMYAM BOZULDU
“Trabzonspor’un bu durumda olması inanın taraftar gibi benim de kimyamı bozdu. Asla kabul edilebilir bir durum değil. Başkanımızın verdiği mücadeleye, yaptığı fedakarlıklara, güvenine yazık oluyor. Ona çok üzülüyorum. Ama herkes iyi bilsin, büyük fedakarlıklar yapan başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Yönetim kurulunda her karar ya da hamle ortak kararla alınacak ya da tek ses çıkacak diye bir durum olamaz. İnsanlar farklı da düşünebilir. Yanal’a bugüne kadar destek oldum ama artık yeter! Gidişat gidişat değil. Gözlerimize parmaklarımızı sokmamızın izahı olamaz. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Yönetim, başkan ne karar verirse ona göre hareket ederim. Ancak sözümü de söylerim. Çünkü bize güvenen milyonların sesine layık olmak zorundayız.”
DOKU UYUŞMAZLIĞI
“Yapılan bütün transferlerde Ersun hocanın onayı var. Ama sorsanız yok diyor. Başkanımız ‘Transferleri hocamızın bilgisi dahilinde yaptık’ diyor. Hâlâ biz Yanal’a sorarak mı transfer yapacağız? Şu artık bir gerçek: Trabzonspor ile Yanal’ın dokusu uyuşmadı. Fazla zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor ne yazık ki Ersun Yanal ile gözlerimizin önünde mum gibi eriyor. Bunu görmeyen yok. Trabzonspor Gümüşhane’ye nasıl yenilir, Kızılcabölük ile nasıl berabere kalır Allah aşkına?”
MENAJER OĞLUNLA İŞ YAP!
“Yanal’ın oğlunun menajerlik yapmasını ve Metin Korkmaz ile ilişki dedikodularını net olarak doğru bulmuyorum. Ben şike mücadelesinde yediğim tüm cezaları cebimden öderken, kulübün bir suyunu içmezken bu tarz işlerin içinde olanı da asla görmezden gelmem. Ya hocalık yapacaksın ya da menajer oğlunla iş...”
‘BABA BİR ŞEYLER YAPIN’ MESAJI
“Bakıyorum dışarıda bütün taraftarlar ‘ne olacak halimiz’ diye önümüzü kesiyor, resmen kan ağlıyorlar. Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın paylaştığı, başka bir milletvekilinin arkadaşınının oğlunun, babasına attığı ‘Baba, bu takım küme düşecek. Ne olur bir şey yapın’ mesajı bütün Trabzonsporlular adına adeta sözün bittiği mesaj olarak karşımızda. Ersun Yanal’da Trabzonspor’u toparlayacak ruhu ve duruşu asla görmüyorum. Hiçbir güvenim yok kendisine.”
NE DÜĞMESİ, NE ŞAPKASI!
“Ben olsam Kızılcabölük maçından sonra o görevde bir dakika durmadan istifa ederdim. Hâlâ ‘Artık düğmeye basacağım. Şapkamızı önümüze koymalıyız’ diyor. Neredeydi senin düğmen ve şapkan şimdiye kadar? Ersun hoca ne yazık ki başkanımız başta olmak üzere yönetimin bütün iyi niyetini yerle bir etti. Yanal ikinci yarı işleri düzeltirim diye garanti verebiliyor mu? Son söyleyeceğim şudur: Radikal kararlarla bugün elimizi kesmezsek yarın kolumuzu kesmek hiçbir şeye derman olmaz. Biline!”
HERKES İŞİNİ YAPACAK
“Herkes işini iyi yapmalı. Takım içerisinde de operasyona devam edilmeli. Kaleci kaleciliğini, oyuncu oyunculuğunu yapmalı. Kimse kendini üzerindeki formanın sahibi sanmamalı. Bu takımın bir tarihi, asaleti, geleceği, başkanı ve yönetimi var. Herkes işini en iyi şekilde yapacak, ortaya atlayıp taraftar hamiliğine soyunmayacak. Hakemler aleyhinde açıklama yapmak kalecinin haddine değil. Hayal satmaya, umut tacirliğine dur demeliyiz. Başarısız olan insan şapkasını önüne koyup ‘tazminat benim hakkım değil’ diyebilmeli. Ersun hocaya da bu yakışır.”
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