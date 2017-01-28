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Gökhan Töre de referandum için 'Evet' dedi

Gökhan Töre de referandum için 'Evet' dedi.17831
  • Giriş : 28.01.2017 / 10:50:00

Referandum kampanyasına ünlü futbolcu Gökhan Töre de katıldı.

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Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada başlattığı anayasa referandumu için 'Evet' kampanyasına eski Beşiktaşlı Gökhan Töre de destek verdi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United’a kiralanan Gökhan Töre, eski futbolcu Tanju Çolak'ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tanju ağabey güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım" ifadelerini kullandı.

​Töre, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na çAğrı yaptı. Çalhanoğlu da, "Gökhan kardeşim, mesajını aldım. Vatanımız için, milletimiz için, büyük Türkiyemiz için ben de varım" sözleriyle oyunu açıkladı.

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