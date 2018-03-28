Gökhan Töre'den Şenol Güneş'e mesaj
Sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve yeni yeni kendine gelen golcü oyuncu Gökhan Töre, idman eksiğini kapattı.
Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak mücadele öncesindeki takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Gökhan Töre, hırslı futboluyla hocası Şenol Güneş’e forma için mesaj gönderdi.
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