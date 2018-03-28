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Gökhan Töre'den Şenol Güneş'e mesaj

Gökhan Töre'den Şenol Güneş'e mesaj.15102
  • Giriş : 28.03.2018 / 08:44:00

Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre, eksik idmanlarını gidererek Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.

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Beşik Modelleri

Sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve yeni yeni kendine gelen golcü oyuncu Gökhan Töre, idman eksiğini kapattı.

Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak mücadele öncesindeki takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Gökhan Töre, hırslı futboluyla hocası Şenol Güneş’e forma için mesaj gönderdi.

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