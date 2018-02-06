Gökhan Töre Fenerbahçe için hazırlanıyor
Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Gökhan Töre'den güzel haber geldi. Takım çalışmalarında dizinden sakatlanan Töre'nin Fenerbahçe maçına yetişeceği öğrenildi.
Hazırlıklarını sürdüren tecrübeli kanat oyuncusunun, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yle 25 Şubat’ta oynanacak karşılaşmaya kadar tam olarak hazır olmayı planladığı ve geri dönüşünü derbide yapmayı hedeflediği kaydedildi.
FANATİK
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