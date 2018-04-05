Facebook Twitter Rss

Gökhan Töre, Göztepe maçıma hazırlanıyor

Gökhan Töre, Göztepe maçıma hazırlanıyor.15102
  • Giriş : 05.04.2018 / 09:22:00

Golcü oyuncu Gökhan Töre, Göztepe maçıma hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldiği maç için Şenol Güneş'in 'Hazır ol' dediği Gökhan Töre'yi heyecan sardı.

 

Orta sahada dört as oyuncusunu cezalı olduğu için Göztepe maçında kullanamayacak olan Beşiktaş’ta Gökhan Töre’ye gün doğdu. Yaşadığı sakatlık sonrası eski formuna geri dönmek için kendisini çalışmalara veren Töre, 682 gün sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kadroya alınmıştı. 2015-2016 sezonu şampiyonluğunda önemli katkıları olan yıldız oyuncu, takımdaki eksikler sebebiyle yeniden göze girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanlarda özel olarak görüştüğü 26 yaşındaki oyuncuya, “Hazır ol” mesajı verdi. Gökhan Töre de hırsıyla ve çalışmalardaki başarısıyla hocasına güven verdi. Siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park’a yeniden çıkmak için sabırsızlanan Töre’nin, sezon başından bu yana bekleneni veremeyen ve son haftalarda da formu iyice düşen Lens’ten formayı kapıp kapamayacağı büyük merak konusu.

İki kanat oyuncusu karşılaştırıldığında Gökhan Töre’nin maç kondisyonunun olmaması en büyük dezavantajı. Ancak hırsı ve kendini yeniden gösterme isteği ibreyi Töre’ye yöneltiyor. Jeremain Lens her ne kadar sürekli olarak forma giyse de sahada yokları oynadığı için yedek soyunabilir. Şenol Güneş’in tercihini etkileyebilecek bir diğer önemli konu ise Lens ile sezon öncesi yapılan 5 yıllık mukavele. Yönetimin, Hollandalı yıldızın kazanılmasını istediği için Şenol Güneş’e baskı yaptığı biliniyor. Takımda ciddi eksikliklerin yaşandığı dönemde uzun süredir forma giymeyen Gökhan Töre’nin tercih edilmesi, Hollandalı yıldızın öz güveninin daha da azalmasına yol açabilir. Kritik haftalarda skora katkı yapacak oyuncu isteyen Güneş, sadece 1 gol atan Lens’e pek sıcak bakmıyor.

TRT

Tunceli'de PKK ile çatışma çıktı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aykut Kocaman'dan 12. adama çağrı!

Aykut Kocaman'dan 12. adama çağrı!

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, taraftarın desteğini istedi.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup paylaşılamıyor

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup paylaşılamıyor

Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup, dev kulüplerce paylaşılamıyor.

 

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un toplam borcunu açıkladı.

Ibrahimovic, Ronaldo'ya meydan okudu!

Ibrahimovic, Ronaldo'ya meydan okudu!

İsveçli oyuncu Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo'ya meydan okudu.

 

İbrahim Hacıosmanoğlu'na hapis cezası!

İbrahim Hacıosmanoğlu'na hapis cezası!

Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hapis cezası verildi.

Beşiktaşlı kalecinin ikiz bebekleri oldu!

Beşiktaşlı kalecinin ikiz bebekleri oldu!

Beşiktaşlı genç file bekçisi Fabri, ikiz bebeklerini kucağına aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya