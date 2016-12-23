Gökhan Töre İngiliz takımından gönderiliyor
Beşiktaş'tan kiralık olarak İngiliz takımı West Ham United'e giden başarılı futbolcu Gökhan Töre'nin takımdan gönderileceği açıklandı.
Premier Lig takımı West Ham United'e transfer olduktan sonra performansı düşen ve takımda isteneni veremeyen Töre çok eleştirilmişti.
İngiltere'nin The Sun gazetesi, West Ham United Teknik Direktörü Bilic'in ara transfer döneminde yollarını ayıracağı oyuncuların listesini yayınladı.
Buna göre beş futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verilecek ve bunların arasında Beşiktaşlı Gökhan Töre de var.
Siyah-beyazlılardan 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna Londra ekibine kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında geri gönderilmesi kesinleşti.
Bilic'in biletini kestiği ve takımla yolları ayrılacak diğer futbolcular şöyle:
Sofiane Feghouli
Jonathan Calleri
Simone Zaza
Alvaro Arbeloa
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