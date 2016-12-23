Facebook Twitter Rss

Gökhan Töre İngiliz takımından gönderiliyor

Gökhan Töre İngiliz takımından gönderiliyor.17831
  • Giriş : 23.12.2016 / 10:31:00

Gökhan Töre ile ilgili İngiliz basınında çarpıcı bir iddia yer aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Beşiktaş'tan kiralık olarak İngiliz takımı West Ham United'e giden başarılı futbolcu Gökhan Töre'nin takımdan gönderileceği açıklandı.

Premier Lig takımı West Ham United'e transfer olduktan sonra performansı düşen ve takımda isteneni veremeyen Töre çok eleştirilmişti.

İngiltere'nin The Sun gazetesi, West Ham United Teknik Direktörü Bilic'in ara transfer döneminde yollarını ayıracağı oyuncuların listesini yayınladı.

Buna göre beş futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verilecek ve bunların arasında Beşiktaşlı Gökhan Töre de var.
Siyah-beyazlılardan 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna Londra ekibine kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında geri gönderilmesi kesinleşti.

Bilic'in biletini kestiği ve takımla yolları ayrılacak diğer futbolcular şöyle:

Sofiane Feghouli
Jonathan Calleri
Simone Zaza
Alvaro Arbeloa

Galatasaraylı futbolcu: İntihar edecektim

ATO yönetiminden önemli ziyaret

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'da Ryan Donk geri çağırılabilir

Galatasaray'da Ryan Donk geri çağırılabilir

Galatasaray'da Ryan Donk'un geri çağrılması gündeme geldi.

Galatasaraylı futbolcu: İntihar edecektim

Galatasaraylı futbolcu: İntihar edecektim

Galatasaray'ın eski futbolcusunun itirafı futbol dünyasını salladı.

 

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye çelme!

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye çelme!

Başakşehir 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirdi.

PFDK futbol takımlarına ceza yağdırdı

PFDK futbol takımlarına ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol takımlarına ceza yağdırdı.

 

Fikret Orman: Gomez inşallah döner!

Fikret Orman: Gomez inşallah döner!

Fikret Orman katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1'le geçti

Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1'le geçti

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya