Göksu Deltası'nda yangın çıktı
Uluslararası koruma alanındaki Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi.
Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 70 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı.
Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği bildirildi.
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