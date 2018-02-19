Golcü Arda Turan, Süper Lig rekoru kırdı
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de rekor kırdı.
Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında son derece kritik bir galibiyet aldı. İlk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, 74 dakikada sahada kaldı ve Başakşehir formasıyla sezonun en iyi performansını sergiledi.
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Arda Turan'ın performansı
Trabzonspor deplasmanında 74 dakika sahada kalan Arda Turan özellikle hırslı ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti. Arda Turan bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kazanan futbolcu oldu. Opta verilerine göre 8 kez top kapma hamlesinde bulunan Arda Turan bunların 7'sinde başarılı oldu.
MAÇ SONU İSTATİSTİKLERİ:
Top Kapma: 7
Şut: 2
İsabetli Şut: 2
Pas Yüzdesi: %75.6
Şut Pası: 3
İkili Mücadele: (12/21)
İSTATİSTİKLERİ: (İLK YARI)
İkili Mücadele: (6/11)
Top Kapma: (4)
Pas İsabet: %82
Şut Pası: 2
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Galatasaray Kulübü'nden Carrasso'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş, Talisca için o futbolcuyu satacak
Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Talisca'yı almak için Negredo'yu satacak.
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kayıp!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!
Hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Chelsea-Barcelona maçında düdük çalacak.
Protesto için 40 bin liralık kayak takımı yaktılar!
Uludağ’daki kayak hocaları kayak milli takımının aldığı kötü sonuçları protesto etmek için 40 bin li