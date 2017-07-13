Golcü futbolcu Arda Turan Barcelona'da kalıyor
Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın İspanyol devi Barcelona'daki geleceği belli oldu. Arda, Barça'nın forma tanıtımına katılarak takımda kalacağını göstermiş oldu.
Barcelona’dan sürekli ayrılacağı konuşulan Arda Turan Tokyo’da düzenlenen forma tanıtımına damga vurdu. İspanyol devinin yeni forma sponsorunun tanıtımına katılan başarılı futbolcu, büyük ilgi gördü.
SENEYE DE BARCELONA'DA
Ayrıca Arda Turan ile birlikte tanıtıma Pique, Messi ve Neymar da katıldı. Böylece milli futbolcumuzun önümüzdeki sezon da Barcelona'da kalacağı kesinleşmiş oldu.
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