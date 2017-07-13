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Golcü futbolcu Arda Turan Barcelona'da kalıyor

Golcü futbolcu Arda Turan Barcelona'da kalıyor.16086
  • Giriş : 13.07.2017 / 10:47:00

Golcü futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği belli oldu.

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Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın İspanyol devi Barcelona'daki geleceği belli oldu. Arda, Barça'nın forma tanıtımına katılarak takımda kalacağını göstermiş oldu.

Barcelona’dan sürekli ayrılacağı konuşulan Arda Turan Tokyo’da düzenlenen forma tanıtımına damga vurdu. İspanyol devinin yeni forma sponsorunun tanıtımına katılan başarılı futbolcu, büyük ilgi gördü.

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Ayrıca Arda Turan ile birlikte tanıtıma Pique, Messi ve Neymar da katıldı. Böylece milli futbolcumuzun önümüzdeki sezon da Barcelona'da kalacağı kesinleşmiş oldu.

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