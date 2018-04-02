Golcü Mesut Özil'den o polise gönderme!
İngiliz devi Arsenal'da top koşturan Türk asıllı orta saha oyuncusu Mesut Özil'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj olay oldu.
Mesut, Stoke City'i 3-0 yendikleri Premier Lig maçının ardından ligin ilk yarısında oynanan maça atıfta bulunarak "Polis, geçtiğimiz yıl bize yardım etmeyince biz de meseleyi kendimiz çözdük ve bugün 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Stoke City'nin ligin ilk yarısında oynanan maçta Arsenal'ı kendi sahasında 1-0 mağlup etmesi, çoğu Arsenal taraftarı açısından şans olarak yorumlanmıştı.
Bir Arsenal taraftarının maçın ardından Stoke Police adlı hesaba mücadeleyi kastederek "Bir hırsızlık ihbarında bulunmak istiyorum." şeklinde mesaj atmasının ardından ilgili hesaptan Mesut Özil'i tiye alan şu cevap gelmişti:
"Geciktiğimiz için özür dileriz. Soyadı Özil olan kayıp bir kişiyi arıyorduk. Onu gördünüz mü?"
FANATİK
DİĞER HABERLER
Trabzonspor, uçak kazasında ölen Mina'yı andı
Trabzonspor taraftarı, uçak kazasında ölen Mina Başaran'ı andı.
Lider Galatasaray, Trabzonspor'dan rövanşı aldı!
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti.
Medipol Başakşehir geriden gelerek kazandı!
Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü
Şenol Güneş'ten Talisca'ya eleştiri: Eksikleri var
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulun
Kara Kartal, Talisca ile üç puana uçtu!
Vodafone Arena'da Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Kara Kartal, Talisca ile 3 puana uçtu.