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Golcü oyuncu Adriano hastanelik oldu

Golcü oyuncu Adriano hastanelik oldu.17626
  • Giriş : 30.03.2018 / 15:28:00

Brezilyalı holcü oyuncu Adriano, ülkesinde hastanelik oldu.

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Büyüyen Beşik

İtalya'nın Inter takımında forma giyen ve futbolu bırakan golcü oyuncu Adriano, ülkesindeÜnlü Brezilyalı futbolcu Adriano ülkesinde hastanelik oldu.

Aktif Futbol hayatını iki sene önce noktalayan Adriano, Brezilya’da hastaneye kaldırıldı. Hastane ya da eski futbolcunun temsilcilerinden açıklama yapılmasa da, yıldız ismin elini kestiği ortaya çıktı. Elindeki yaradan enfeksiyon kapan Adriano’nun derhal hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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