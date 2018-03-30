Golcü oyuncu Adriano hastanelik oldu
İtalya'nın Inter takımında forma giyen ve futbolu bırakan golcü oyuncu Adriano, ülkesindeÜnlü Brezilyalı futbolcu Adriano ülkesinde hastanelik oldu.
Aktif Futbol hayatını iki sene önce noktalayan Adriano, Brezilya’da hastaneye kaldırıldı. Hastane ya da eski futbolcunun temsilcilerinden açıklama yapılmasa da, yıldız ismin elini kestiği ortaya çıktı. Elindeki yaradan enfeksiyon kapan Adriano’nun derhal hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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