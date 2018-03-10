Golcü oyuncu Arda Turan'la ilgili flaş iddia
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan golcü oyuncu Arda Turan'ı Katalan ekibinin satabileceği iddia edildi.
Marca'da yer alan habere göre; Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın 3 oyuncu satması gerekiyor.
Devre arası transfer döneminde Coutinho ve Yerry Mina tansferlerini bitiren Barcelona'nın ilk hedefinin Antoine Griezmann olduğu belirtildi.
Ancak Katalan ekibinin sezon başından beri transfere yaklaşık 436 milyon euro harcaması sebebiyle Griezmann için ödeyecekleri 100 milyon euroluk bir kaynak arayışında olduğu kaydedildi.
Barcelona'da Rafinha, Paco Alcacer, Denis Suarez, Arda Turan, Andre Gomes ve Aleix Vidal isimlerinin satışı için çalışmalar yapılacağı vurgulandı.
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