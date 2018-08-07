Golcü oyuncu Arda Turan UEFA'ya bildirilmedi
Medipol Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede Barcelona'dan geçtiğimiz sezon takıma transfer olan deneyimli oyuncu Arda Turan'ın adı yer almadı.
Medipol Başakşehir, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Alparslan Erdem, Tunay Torun, Arda Turan ve ayrılması gündemde olan Mossoro yer almadı. Yeni transferler Soner Aydoğdu, Milos Jojic ile sakatlığını atlatan Adebayor kadroya dahil edildi. Başakşehir, rövanş müsabakasına 16 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak.
Arda sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi ön elemelerinde forma giyemeyecek.
SABAH
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