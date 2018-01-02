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Golcü oyuncu Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Golcü oyuncu Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor!.16403
  • Giriş : 02.01.2018 / 17:07:00

Golcü oyuncu Ryan Babel'in Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi.

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Sepet Beşik

Cenk Tosun'un İngiltere'ye gitmesinin ardından tecrübeli oyuncu Ryan Babel'in siyah beyazlı ekipten ayrılacağı iddia edildi.

Başkan Fikret Orman, Ryan Babel için kulübe menacerler aracılığıyla iletilen 14 milyon Euro’luk (59 milyon TL) teklifle ilgili kararını verdi. Orman, resmi yollarla getirilmesi halinde bu öneriye sıcak bakmayı düşünüyor!

Beşiktaş’ta bu sezon sergilediği başarılı performansla kariyerinde adeta ikinci baharı yaşayan Ryan Babel, bir anda transfer döneminin gözdesi olmuştu. Kara Kartal’da çıktığı 23 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuna, Çin Ligi’nden menacerler aracılığıyla 14 milyon Euro’luk (59 milyon TL) teklif gelmişti. Bu öneriyi değerlendirmeye alan Başkan Fikret Orman’ın, konuyla ilgili kararını verdiği bildirildi. Yeni yıla kızları ve yakın dostlarıyla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti’nde giren Başkan’ın, konuyla ilgilenen Asbaşkan Umut Güner’e, teklifin yazılı getirilmesi halinde bu öneriye sıcak bakacaklarını ilettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Güner’in, teklifi kulübe getiren menacere Başkan’ın talimatını tekrarladığı ve öneriyi resmen getirmesini istediği öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 2.1 milyon Euro (9.5 milyon TL) kazanan Ryan Babel’e, Çin kulübünden 4.5 milyon Euro’luk (20.5 milyon TL) maaş önerildiği belirtildi. Tatilini Dubai’de değerlendiren Hollandalı futbolcunun, 2 kat fazla maaşa rağmen Beşiktaş’tan ayrılığa olumsuz baktığı ancak Başkan Fikret Orman’ın kendisiyle ilgili vereceği karara uyacağı ifade edildi.

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