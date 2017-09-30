Golcü oyuncu Burak Yılmaz'dan Beşiktaş sözü!
Çin'den eski kulübü Trabzonspor'a transfer olan ve Beşiktaşlı olduğu bilinen Burak Yılmaz, heyecanlı karşılaşma öncesi açıklama yaptı.
rabzonspor'da tek hedef galibiyet... Beşiktaş'ı yeneceklerini belirten Burak Yılmaz, "Hiçbir takım yenilmez değildir. Beşiktaş maçını kazanırsak çok değerli bir galibiyet elde edeceğimiz kesin. Bu yüzden yeneceğiz diyorum. Beşiktaş'a gol atmak istiyorum atacağım da... Onlar şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar alıyorlar. Biz ise biraz sıkıntılı bir süreçteyiz. ama 3 puan alıp artık biz de düzlüğe çıkmak istiyoruz. Camiamızın böyle büyük bir galibiyete ihtiyacı var" dedi.
3-0 öndeyken 4-3 yenildikleri alanyaspor faciasını tamamen unuttuklarını da belirten Burak Yılmaz, "kötü günleri geride bırakıp Beşiktaş galibiyeti ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. kişisel olarak ben performans anlamında kendimi çok iyi hissediyorum. Maçta mağlup duruma da düşebiliriz ama kesinlikle dağılmadan kontrollü oynayıp gereğini yapmalıyız. Gerçekten iyi ve güçlü bir takımız. alanya maçında iş kazası oldu, biz dersimizi aldık. Trabzonspor'a gönül verenler üzülmesinler Beşiktaş maçında gereği yapılacak. artık üzmek ve üzülmek istemiyoruz" diye konuştu. Öte yandan idmanda dizinden sakatlanan Burak Yılmaz'ın önemli bir probleminin olmadığı kaydedildi.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
5 gollü mücadelede 3 puan Galatasaray'ın!
Türk Telekom Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor'u ağırlayan Galatasaray 3 puanı son dakikalarda attığ
MHK'dan flaş Bülent Yıldırım kararı geldi
Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş Bülent Yıldırım ile ilgili karar geldi.
Beşiktaşlı Talisca, haftanın en iyi 11'inde
Beşiktaşlı oyuncu Talisca, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe deplasmandan kanadı kırık dönüyor
Süper Lig'de Fenerbahçe, Akhisar deplasmanından mağlup dönüyor.
Olaylı derbinin hakemi için karar verildi!
Merkez Hakem Kurulu, olaylı derbinin hakemi için kararını verdi.
Tudor: 20 saniyeden fazla oynatmayın
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, yeni hedefini oyuncuları ile paylaştı.