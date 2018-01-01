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Golcü oyuncu Demba Ba Beşiktaş'a geri geliyor

Golcü oyuncu Demba Ba Beşiktaş'a geri geliyor.15860
  • Giriş : 01.01.2018 / 14:43:00

Sevilen oyuncu Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a geri geliyor.

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Beşik Modelleri

Son şampiyon Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Cenk Tosun'u uğurlamaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'yı alacak.

Cenk Tosun’u uğurlamaya hazırlanan Kartal, eski yıldızını bitirdi. Deneyimli futbolcu, Çin kulübü Shenhua ile bonservis problemini çözdü, Siyah-Beyazlılar’a 1.5 yıllık maliyeti ise tüm ödemeler dahil 4 milyon Euro olacak.
   
Beşiktaş, eski yıldızına kavuşmak için artık saatleri sayıyor. Tüm sağlık kontrollerinden temiz çıkan, kulübü Shenhua ile olan bonservis problemini de kendisi çözen Demba Ba ile Kartal’ın her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Buna göre deneyimli golcüye 1.5 yıl için toplamda 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödenecek.

Anlaşma uyarınca Beşiktaş, eski golcüsüne transferin resmen açılacağı 4 Ocak 2018’den hemen sonra resmi imzayı attıracak. Demba Ba’yı ilk döneminde Chelsea’den 6 milyon Euro’ya (36 milyon TL) satın alan Kara Kartal, aynı oyuncuyu ardından Çin’in Shenhua ekibine tam 13 milyon Euro’ya (58,5 milyon TL) göndermişti. Siyah-Beyazlılar, Ba’yı daha sonra da kiralık olarak oynatmıştı.

Önceki gün Demba Ba, özetle şu ifadeleri kullanmıştı: “Beşiktaş, benim yuvam. Beşiktaş taraftarları ise ailem... Ailemi çok özledim. Umarım aileme geri dönebilirim. Takım arkadaşlarımı, stadımızı... Beşiktaş’la ilgili her şeyi çok özledim. Sakatlığımla ilgili bir problemim kalmadı. Sahalara geri dönmeye hazırım.”

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