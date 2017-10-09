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Golcü oyuncu Eto'o Beşiktaş'a haber yolladı

Golcü oyuncu Eto'o Beşiktaş'a haber yolladı.14410
  • Giriş : 09.10.2017 / 15:31:00

Golcü futbolcu Samuel Eto'o, bir dönem peşinde koşan Beşiktaş'a haber yolladı.

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Sepet Beşik

Antalyaspor'da problemler yaşamaya başlayan Samuel Eto'o, geçen sezon peşinden koşan Beşiktaş'ın kapısını çalacak.   

Cenk Tosun’un Ocak’ta ayrılma ihtimaline karşılık transfer temaslarına erkenden başlayan Beşiktaş, B planını hazırlıyor... Gignac ile temasta olan, Demba Ba konusunda da haber bekleyen Siyah-Beyazlılar’ın gündemine tanıdık bir isim daha girdi: Eto’o. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’ın kapısından dönen Eto’o, Antalyaspor Yönetimi ile sıkıntılar yaşıyor.

Nasri’ye verilen yüksek ücretten rahatsız olan 36 yaşındaki Kamerunlu yıldız, devre arasında kesin olarak ayrılacak. Eto’o, alacaklarına karşılık bonservisini almayı planlıyor. Başarılı forvetin ilk tercihi ise Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar’a aracılar vasıtasıyla haber gönderen Eto’o “Beni alın” dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in daha önce onay verdiği isimlerden biri olan Eto’o, Cenk Tosun’un Premier Lig’e gitmesi durumunda kadroya katılabilir. Antalyaspor kariyerinde çıktığı 69 maçta 40 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, 13 de asist yaptı. Eto’o’nun en büyük hayali, daha önce kupasını kaldırdığı Şampiyonlar Ligi arenasında tekrar boy göstermek. 

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