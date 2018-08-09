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Golcü oyuncu Eto'o'nun yeni takımı belli oldu

Golcü oyuncu Eto'o'nun yeni takımı belli oldu.14410
  • Giriş : 09.08.2018 / 09:51:00

Konyaspor'dan ayrılan golcü oyuncu Eto'o'nun yeni takımı belli oldu.

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Beşik Modelleri

Oynadığı futbolla göz dolduran deneyimli oyuncu Samuel Eto'o için Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un harekete geçtiği öğrenildi.

Atmaca, ligin başlamasına 24 saatten az bir zaman kala Fransa'dan da birçok talibi olan Eto'o'yla bağlantı kurdu. Bir an önce transferi gerçekleştirmek için düğmeye basan yeşilmavili kurmayların Kamerunlu yıldızla yaptıkları ilk görüşmeden olumlu ayrıldıkları öğrenildi.

3 sezondur Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli golcü, çıktığı toplam 89 karşılaşmada 50 kez ağları havalandırmayı başardı. Arap ve Çin takımlarında Futbol kariyerini noktalamak istemeyen Eto'o'nun yıllık 2 milyon Euro ücret talep ettiği bildirildi. Karadeniz ekibinin yöneticilerinin de talep edilen ücret noktasında Eto'o'nun menajeriyle sıkı bir pazarlığa giriştiği ve belli bir noktada buluşulduğu belirtildi.

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