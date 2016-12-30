Gomez'in mesajı Beşiktaş'ı heyecanlandırdı
Beşiktaş'tan Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez Beşiktaş formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Sosyal medyada Beşiktaş formalı fotoğrafı gören Beşiktaşlı taraftarlar ünlü futbolcuya 'Beşiktaş'a geri dön' yazdı.
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez yaptığı Instagram paylaşımıyla Beşiktaşlıları heyecanladırdı.
Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Alman golcü, "2016'ye teşekkürler, hoş geldin 2017" yazdığı gönderide üç parça halinde Beşiktaş formasıyla olan bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşıma Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar Alman oyuncuyu mesaj yağmuruna tutarken, Gomez'e en çok yazılan yorum "Come back to Beşiktaş - Beşiktaş'a geri dön" oldu.
Mario Gomez ayrıca Almanya Milli Takımı ve Wolfsburg formalı fotoğraflarını da paylaştı.
DİĞER HABERLER
Yanal'a sert tepki: Zorla güzellik olmaz!
Teknik adam Ersun Yanal, Trabzonspor'da zor günler geçiriyor.
Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum
Samuel Eto'o, Antalyaspor yönetimine Beşiktaş için rest çekti.
Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!
Şampiyon futbolcu Ferdi Kübler 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Fenerbahçe Menemen'e gol oldu yağdı: 6-0
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Menemen Belediyespor'u konuk etti.