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Gomez'in mesajı Beşiktaş'ı heyecanlandırdı

Gomez'in mesajı Beşiktaş'ı heyecanlandırdı.13900
  • Giriş : 30.12.2016 / 16:37:00

Alman futbolcu Gomez'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

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Beşiktaş'tan Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez Beşiktaş formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Sosyal medyada Beşiktaş formalı fotoğrafı gören Beşiktaşlı taraftarlar ünlü futbolcuya 'Beşiktaş'a geri dön' yazdı.

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez yaptığı Instagram paylaşımıyla Beşiktaşlıları heyecanladırdı.

Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Alman golcü, "2016'ye teşekkürler, hoş geldin 2017" yazdığı gönderide üç parça halinde Beşiktaş formasıyla olan bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşıma Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar Alman oyuncuyu mesaj yağmuruna tutarken, Gomez'e en çok yazılan yorum "Come back to Beşiktaş - Beşiktaş'a geri dön" oldu.

Mario Gomez ayrıca Almanya Milli Takımı ve Wolfsburg formalı fotoğraflarını da paylaştı.

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