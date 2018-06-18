Gomis'e Galatasaray yönetiminden rest!
Galatasaray'da krizi patlak verdi. Çin'den 7 milyon euro maaş teklifi alan ve zam isteyen Gomis'e sarı-kırmızılı yönetim resti çekti.
Ücretine zam isteğiyle ayrılık sinyalleri veren Bafetimbi Gomis konusunda menajeri Etienne Mendy’nin sürekli kulübe baskı yapması, yönetimi çileden çıkardı. Çin’den önemli teklifler aldıklarını ve oyuncusuna yıllık 7 milyon Euro garanti ücret önerildiğini tekrar Galatasaray’a ileten Mendy, “Gomis’in 3 milyon 350 bin Euro’luk maaşına zam yapın ya da teklifleri değerlendirmemize izin verin” diyerek resti çekti. Sarı-Kırmızılılar da reste restle karşılık verdi.
Yönetim, “Resmi teklifi getirin konuşalım, ücret artışı yapmayacağız” mesajını gönderdi. Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua gibi kulüplerde adı anılan Gomis konusunda dedikodulardan sıkılan Galatasaray’ın kurmayları, artık resmi teklifi görmek istiyor. 10 milyon Euro’nun üzerinde bir rakama Cim Bom’un Gomis’in satışına onay vereceği öğrenildi.
Garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Bafetimbi Gomis, transferi sürecinde geçen sezon Galatasaray’dan 2.5 milyon Euro imza parası almıştı. Başarı bonusu olarak Gomis’e 200 bin Dolar şampiyonluk primi ödendi ve puan başı 5 bin Euro olmak üzere toplam 375 bin Euro da ek ücret verildi. 29 golle Süper Lig’de kral olan Gomis, geride bıraktığımız sezon toplamda 6.4 milyon Euro (35 milyon TL) kazandı
FANATİK
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