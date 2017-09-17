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Gomis'i yorumladı: Olağanüstü değil ama...

Gomis'i yorumladı: Olağanüstü değil ama....21537
  • Giriş : 17.09.2017 / 08:36:00

Galatasaray'ın en büyük yıldızlarından biri haline gelen Gomis ile ilgili Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir yorum geldi.

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Sepet Beşik

Galatasaray ligin 5. haftasında Kasımpaşa’yı kendi sahasında Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarı sonrası ve maç sonunda Rıdvan Dilmen’den önemli açıklamalar geldi.İşte Dilmen’in açıklamalar:

‘Belli oldu ki, Galatasaray’ın ligin tamamına yakınında coşku problemi olmayacak. Topla, tüfekle ifadesi doğru. Gomis tek başına gol attı, Belhanda’nın pasıyla değil. Pres yaptı, topu dürttü. 2 kez ofsayttan çıktı. Gomis o heyecan, 5-10 saniyede geçen hareketlilik arasında topu çekti, vuruş yaptı.Gomis’te ben geldim, 3 alayım, 5 alayım yok. Sorumluluk sahibi. Hafta arasında Florya’da gençlerle buluşması güzel bir şey. Galatasaray hızlı oyun ile, aceleyi karıştırıyor ve çok ciddi hatalar yapıyor.Galatasaray’ın her maçta mutlaka öne geçmesi lazım. Oyunu 0-0 götürürken, çok kontra yemeye müsait bir takım”. Her maç sadece Gomis gol atmamalı. B,C diğer oyuncularında devreye girmesi lazım. Özellikle Belhanda’nın daha çok öne çıkması lazım. Gol atması lazım..Gomis de Bogdanovic gibi. Bogdanovic de Rusya maçında maç sonuna kadar yoktu ama maç sonunda yine gerekeni yaptı. İnan olağanüstü bir futbolcu değil. Ama olağanüstü bir mücadelesi var. İşini iyi yapıyor. İyi çalışıyor. Çok iyi para kazanıyordur helal hoş olsun. Adam futbolla yaşıyor. Kameraya saldırır gibi gidiyor golden sonra. Ben kulübüne saygı duyan, kıymetini bilen futbolcuya hiçbir şey demem isterse 3 maç gol atmasın.

Sinan kontra atakta hata yaptı. Geçen sene Galatasaray’da kimse mutlu değildi. Bu genç oyuncuları kaybetmek çok kolay. Kazanmak gerek. Olmamalıydı bu ıslıklama olayı. Hakemler büyük takımların etkisinde kalıyor. Büyük takımlara aman ben bulaşmayayım diye düşünüyordur. Cüneyt Çakır takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandı mı? Evet, kullandı.’

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