Gomis isyan bayrağını açtı: Beni görmüyorlar
Galatasaray'da kriz patlak verdi. Daha önce Drogba'nın da 'Pas alamıyorum' şikayeti bu kez Gomis'ten geldi. Gomis top ile bir türlü buluşamadığını belirtti.
Drogba ile yakın bir dostluğu bulunan, yeni transferlerden Bafetimbi Gomis, ilk maçına çıktığı Galatasaray'da, oyuna girdikten sonra takım arkadaşlarının kendisini topla buluşturmamasına, “Beni görmüyorlar” işareti yaparak isyan etti.
Mücadele sonunda Igor Tudor ile konuşan ve durumu anlatan Gomis, ‘top gelmeme' sorununun çözülmesini istedi. Daha önce de Drogba gibi Lukas Podolski ve Eren Derdiyok da pas alamamaktan sık sık şikayetçi olmuştu. Ayrıca Tudor, passız oynuyor diye Bruma'yı saha içinde haşlamıştı.
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