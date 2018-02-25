'Gomis şampiyon olacaksa gol kralı da olsun'
Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden ve cezalı duruma düştüğü için bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş maçında oynayamayacak Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda çarpıcı sözlere imza attı. İşte Burak’ın o sözleri…
“Sahada babanı bile tanımayacaksın”
Bir kere gol goldür. Nasıl attığımın önemi yok. Kafamla, gözümle… Top girsin de nasıl girerse girsin. Sezon başından beri sıkıntılarımız var. Bunda hepimizin suçu var. Hatalarımızın ve eksiklerimizin farkındayız. Üstünde çalışıyoruz. Biz buraya kazanmak için geldik. Alanyaspor'un durumunu da biliyoruz. Ama Futbol bu. Sahada babanı bile tanımayacaksın. Biz böyle gördük, böyle öğrendik.
‘Benim pozisyonum sarı kart mı?’
Değerli yorumculara soruyorum. Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Sosa'nın penaltısı penaltı mıydı? Hakemlere bir şey söylemek istemiyorum ama hep bizim aleyhimize yapılıyor. Yorumculara soruyorum. Benim pozisyonum sarı kart mı? Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Hakemlerin hataları üzücü. Biz de inşallah bir seri yakalarız.
‘Gomis şampiyon olacaksa gol kralı da olsun’
Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis hedefe yürüyor. Eğer şampiyon olacaksa gol kralı da o olsun. İkisinden birini olmayınca diğeri eksik kalır. Ben defalarca gol kralı oldum. Ama ben Trabzonspor için canımı veririm. Eleştiriler umurumda değil demiyorum ama eleştirileri kafama takacak yaşı da geçtim. Buradan selam olsun.
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