Gomis'ten ayrılık iddiaları hakkında açıklama
Galatasaray'da oynadığı futbolla göz dolduran Gomis hakkında basında çıkan iddialar hakkında Fransız oyuncudan açıklama geldi.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağı yönünde çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.
Fransız yıldız sosyal medya hesabından Türkçe olarak açıklamada bulunurken, "Bu ülkede olduğum her gün için mutluyum" mesajı verdi.
FANATİK
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