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Gomis'ten ayrılık iddiaları hakkında açıklama

Gomis'ten ayrılık iddiaları hakkında açıklama.15429
  • Giriş : 02.08.2018 / 16:24:00

Golcü oyuncu Gomis'ten ayrılık iddiaları hakkında açıklama geldi.

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Galatasaray'da oynadığı futbolla göz dolduran Gomis hakkında basında çıkan iddialar hakkında Fransız oyuncudan açıklama geldi.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağı yönünde çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.

Fransız yıldız sosyal medya hesabından Türkçe olarak açıklamada bulunurken, "Bu ülkede olduğum her gün için mutluyum" mesajı verdi.

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