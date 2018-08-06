Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj
Dün akşam Süper Kupa için Akhisar ile karşılaşan ve penaltılarda mağlup olan Galatasaray'da son penaltıyı kaçıran Gomis'ten açıklama var.
Süper Kupa maçında takımı adına son penaltıyı gole çeviremeyen Gomis, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.
Bafetimbi Gomis paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Sezonun ilk kupasını size hediye edemediğim için gerçekten üzgünüm. Doğum günüm için hediye gibi olacaktı. Futbol Tanrıları farklı işlemesine karar verdi. En çok sinirlenen benim. Bana güvenin, çok çalışacağım."
ŞAMPİY10
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