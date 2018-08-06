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Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj

Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj.15429
  • Giriş : 06.08.2018 / 08:43:00

Gomis, dün akşam oynanan kritik maçın ardından açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Dün akşam Süper Kupa için Akhisar ile karşılaşan ve penaltılarda mağlup olan Galatasaray'da son penaltıyı kaçıran Gomis'ten açıklama var.

Süper Kupa maçında takımı adına son penaltıyı gole çeviremeyen Gomis, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.

Bafetimbi Gomis paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sezonun ilk kupasını size hediye edemediğim için gerçekten üzgünüm. Doğum günüm için hediye gibi olacaktı. Futbol Tanrıları farklı işlemesine karar verdi. En çok sinirlenen benim. Bana güvenin, çok çalışacağım."

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