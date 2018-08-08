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Gomis'ten geri adım! Takımda kalacak mı?

Gomis'ten geri adım! Takımda kalacak mı?.22224
  • Giriş : 08.08.2018 / 16:16:00

Galatasaray'da krize neden olan Gomis sorunu çözüme kavuştu.

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Büyüyen Beşik

Transfer döneminde sarı-kırmızı ekipten zam isteyerek, ısrarıyla  baş ağrıtan Gomis, yönetimin teklifi geri çevirmesine rağmen takımda kalıyor.

İşte yaşananlar: Önce zam sonra da sözleşmesinin bir yıl uzatılmasını isteyen Gomis'e yönetim "Hayır'' demişti. Taleplerine olumlu yanıt alamayan 33 yaşındaki futbolcu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak kötü bir hazırlık dönemi geçirdi.

TFF Süper Kupa'da kaçırdığı penaltıyla Akhisar'ın kazanmasına neden olan Fransız forvet menajeri ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Yönetimin ise golcü futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık. Gomis ve Galatasaray yönetiminin arasındaki soğuk rüzgârlar transferin son gününe kadar sürecek gibi görünüyor.

Gomis, dün Instagram'da yaptığı "Aslanlar ölmez, sadece bazen durup dinlenirler" paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi.

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