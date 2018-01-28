Gomis'ten gol sonrası çok konuşulacak hareket!
Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray evinde Osmanlıspor’u Feghouli ve Gomis’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Maça yedek başlayan ve 81.dakikada Eren Derdiyok’un yerine girip 88’de takımının ikinci golünü atan Gomis’ten ilginç bir gönderme geldi.
Geçen hafta hakkında çıkan iddialarla gündeme oturan Fransız golcü golünü attıktan sonra taraftara “Para için değil, arma için oynuyorum” göndermesinde bulundu.
Müsabakanın ardından konuşan Gomis, “Golden daha önemlisi takımın başarısı. 3 puan hem bizim için önemliydi, hem de rakiplerin baskı altında hissetmesi için önemliydi. Bu yüzden mutluyuz” ifadelerini kullandı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Gomis, “Zor bir maçtı. En iyi maçlarımızdan değildi. Fatih Terim ile yeni bir sistem, yeni bir oyun düzeni var. Bunu yapıyoruz. Bir de şuna bakmak lazım, iyi bir yenilmezlik serimiz var. Umarım bunu devam ettirip sezon sonunda Başakşehir’den birinciliği alıp şampiyon olacağız” dedi.
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