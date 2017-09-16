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Gomis, Umut Bulut'un rekoruna göz dikti

Gomis, Umut Bulut'un rekoruna göz dikti.19122
  • Giriş : 16.09.2017 / 09:15:00

Galatasaraylı oyuncu Gomis, Umut Bulut'un rekoruna göz dikti.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta Gomis heyeacanı yaşanıyor. Gomis, eğer bugün de gol atarsa Umut Bulut'un rekorunu kırmış olacak.

Kayseri, Osmanlı ve Sivas'ın ardından Antalya ağlarını da boş geçmeyen Gomis, bugün de gol atması durumunda, Umut Bulut'u geride bırakacak. Umut Bulut, sarı-kırmızılı formayla tanıştığı 2012-13 sezonunda Fransız forvet gibi ligin ilk 4 maçında 5 gole imzasını koymayı başarmıştı.

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