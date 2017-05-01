Gören jandarmayı aradı!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşan dev obruk, vatandaşlarda endişe yarattı. Obruğu görenler telefona sarıldı, jandarmaya haber verdi.
Posta'da yayınlanan habere göre Ekinyazı Mahallesi’nde Mahmut Gündoğan’ın pamuk ekimi için hazırlık yaptığı 17 dönümlük tarlada akşam saatlerinde gürültü sonrası dev obruk oluştu. Gündoğdu, ailesini tarladan uzaklaştırdıktan sonra jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarmalar tarlada inceleme yaptı.
Mahmut Gündoğan, tarlasında 3 yıl önce de obruk oluştuğunu belirterek, "O zaman DSİ tarafından 13 kamyon kaya parçasıyla çukur dolduruldu" dedi.
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