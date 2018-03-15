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Görenler hayret etti! Deniz Seki 18 kilo verdi

Görenler hayret etti! Deniz Seki 18 kilo verdi.20921
  • Giriş : 15.03.2018 / 12:55:00

Kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin verdiği kilolarla şaşırttı.

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Büyüyen Beşik

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan uzun zaman cezaevinde yatan ve o sıralarda aldığı kilolarla başı derde giren Deniz Seki, 16 Şubat'ta ameliyat masasına yatmıştı. Seki'nin 18 kilo verdiği öğrenildi.

Günden güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar "Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil" deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı. Ardından da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs'taki Grand Pasha Girne Otel'de konser veren popçu "Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim" demişti. 16 Şubat'ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü.

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