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Görese Dağı'nda çatışma!

Görese Dağı'nda çatışma!.23243
  • Giriş : 03.05.2017 / 08:25:00

Dicle ile Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'nda çatışma çıktı.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçti. Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'nda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun yaralandığı öğrenildi.

Yaralı asker, helikopter ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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