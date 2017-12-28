Görevden alınan Igor Süper Lig'e dönüyor
Kaybedilen puanlar sonrası hedefe koyulan ve Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Igor Tudor, lige geri dönüyor.
İkinci yarıdaki zorlu süreci göz önüne alarak daha önce Türkiye'de çalışmış bir teknik adamla yola devam kararı alan Süper Lig ekibi hamlesini yaptı...
Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla beğeni toplayan Tudor'un, Alanyaspor'da da aynı etkiyi oluşturabileceğini düşünen yönetim, Hırvat çalıştırıcı ile temasa geçti.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, kısa süre önce Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor isminde yoğunlaştı.
Tudor'un Alanyaspor'un teklifine sıcak baktığı, ancak net cevap vermek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen ve ilk yarıyı 18 puanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic'le anlaşarak yolları ayırmıştı.
FANATİK
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