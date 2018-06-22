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Görümcesinden Seren Serengil'e koruma kararı

Görümcesinden Seren Serengil'e koruma kararı.18992
  • Giriş : 22.06.2018 / 13:09:00

Görümcesi Eylem İpek Şafak, Seren Serengil hakkında koruma kararı aldırttı.

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Sepet Beşik

Seren Serengil'in tatilde çekilen fotoğrafları olay yarattı. Serengil, photoshoplu olduğunu iddia ettiği fotoğraflarla ilgili Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek Şafak'ı suçlamıştı. Görümce ise Seren Serengil hakkında koruma kararı aldırttı.

Serengil, bir ay boyunca Şafak hakkında şiddet içeren söz, aşağılama, hakaret ve küçük düşürücü söz ve davranışta bulunamayacak. Eğer kararı ihlal ederse 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası alacak.

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