Görümcesinden Seren Serengil'e koruma kararı
Seren Serengil'in tatilde çekilen fotoğrafları olay yarattı. Serengil, photoshoplu olduğunu iddia ettiği fotoğraflarla ilgili Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek Şafak'ı suçlamıştı. Görümce ise Seren Serengil hakkında koruma kararı aldırttı.
Serengil, bir ay boyunca Şafak hakkında şiddet içeren söz, aşağılama, hakaret ve küçük düşürücü söz ve davranışta bulunamayacak. Eğer kararı ihlal ederse 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası alacak.
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